НАСА отменило миссию по обслуживанию спутников OSAM-1

НАСА отменило миссию On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1), в рамках которой предполагалось дозаправить находящийся на околоземной орбите спутник Landsat и собрать в космосе при помощи роботизированной руки пятиметровую антенну. Об этом пишет ArsTechnica.

Проект закрыт из-за технических и финансовых проблем, а также из-за трудностей с планированием сроков его реализации. ArsTechnica отмечает, что проблемы с OSAM-1 могли возникнуть из-за компании Maxar, строившей космический аппарат и не уделявшей ему должного внимания.

Работы над OSAM-1 начались в 2016 году, запустить космический аппарат планировалось в 2020-м. К настоящему времени на миссию потрачено 1,5 миллиарда долларов. Если бы проект не закрыли, то, как пишет издание, его реализация потребовала бы еще 1 миллиард долларов.

В январе издание SpaceNews сообщило, что Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.