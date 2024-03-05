Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не отошел от тренерской работы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры. Его слова приводит Middle Easy.

Нурмагомедов заявил, что не отошел от тренерской работы. «Иногда я хожу в спортзал, делюсь своим опытом со всеми своими братьями. Речь идет не о том, что я ухожу с тренерской работы, а о работе в углу, неделе боев и так далее. С этим я закончил», — рассказал он.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон. «Завершить карьеру было непростым решением, но если оно принято — все, конец», — подчеркнул он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.