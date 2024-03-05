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08:00, 5 марта 2024Россия

Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО

Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО
Архивное фото

Архивное фото. Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

У владелицы подмосковного кафе в Люберцах, которая отказалась пускать в заведение военнослужащего, отец и брат — бойцы СВО. Об этом сообщает Regnum со ссылкой источники.

По его информации, отец и двоюродный брат женщины воюют в зоне СВО на стороне России. Брат россиянки получил осколочное ранение и сейчас проходит курс реабилитации.

Близкие девушки утверждают, что она ничего не имеет против российских военных, а скандал с требованием покинуть кофейню в Подмосковье связан с реакцией на поведение конкретного посетителя заведения.

«Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе. Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алена рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс её бабушке пенсию, хлеб и связь», — цитирует издание родственников владелицы кафе.

В конце февраля в Люберцах владелица кафе выгнала из своего заведения участника специальной военной операции. По словам женщины, военный «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Впоследствии собственницу кафе признали виновной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и оштрафовали.

В СПЧ, объясняя поступок женщины, заявили, что отказ владелицы пускать в заведение участников СВО связан с непониманием роли военнослужащих и черствостью «в душах наших граждан». По мнению Александра Брода, нередко поводом для нарушения прав бойцов является то, что они одеты в военную форму.

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      Анастасия Шейкина
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