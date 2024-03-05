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00:30, 5 марта 2024Из жизни

72-летний адвокат и борец с проституцией попался с проституткой

Fox News: в США 72-летнего борца с проституцией задержали за вызов проститутки

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

В США задержали адвоката, известного в качестве борца с проституцией. Об этом сообщает Fox News.

72-летний Кеннет Мартин попался во время полицейской спецоперации по борьбе с торговлей людьми в штате Огайо. В момент ареста он и еще один мужчина пытались заказать услуги проститутки за 180 долларов (16,4 тысячи рублей).

Мартин договорился о встрече с секс-работницей в интернете. Когда он приехал, его уже ждали сотрудники полиции. Оказалось, что проститутка, к которой он обратился, была законспирированным сотрудником правоохранительных органов.

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«Иногда развитие проституции стимулируют люди, от которых этого меньше всего ожидаешь», — написал в пресс-релизе генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.

Мартину и другому мужчине, которого опознали как 31-летнего Коти Салмана, предъявлены обвинения в покупке секс-услуг, что запрещено законами штата.

Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов на проституток, наркотики и порно. Информация о расходах Хантера Байдена содержится в судебных документах, связанных с иском об уклонении от налогов.

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      Никита Савин
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