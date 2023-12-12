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09:22, 12 декабря 2023Из жизни

Сын Байдена потратил 80 миллионов рублей на секс-клубы и порно

Сын президента США Хантер Байден потратил 10 тысяч долларов на секс-клуб

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сын президента США Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов (около 80 миллионов рублей) на проституток, наркотики и порно. Об этом сообщает издание Newsweek.

Информация о расходах Хантера Байдена содержится в судебных документах, связанных с иском об уклонении от налогов. В них упоминается, что он спускал сотни тысяч долларов на «наркотики, эскортниц, девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие личные вещи — одним словом, на все, кроме налогов».

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Среди прочего, в списке расходов значатся 10 тысяч долларов (900 тысяч рублей), уплаченных Хантером Байденом за членство в секс-клубе. Все упомянутые в судебных документах траты были совершены в период с 2016 по 2019 года, то есть до избрания Джо Байдена президентом США.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит лишение свободы на срок до 17 лет.

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      Олег Парамонов
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