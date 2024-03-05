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02:20, 6 марта 2024Бывший СССР

Появились подробности первого видео с достоверным уничтожение HIMARS на Украине

Первое видео с достоверным уничтожение HIMARS снято на донецком направлении

Американская РСЗО HIMARS, видео уничтожения которой появилось 5 марта, была поражена на донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России.

Отмечается, что машина находилась в тылу у украинских сил.

Запись уничтожения HIMARS появилась накануне, 5 марта. Telegram-канал «Военный осведомитель» указывает, что данное видео является одним из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения данной ракетной установки с начала специальной военной операции.

Кроме того, 5 марта стало известно об уничтожении HIMARS на границе Херсонской области. Американская установка была уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер»

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      Марина Совина
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