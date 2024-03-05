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00:38, 6 марта 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS

Военные РФ уничтожили американскую РСЗО HIMARS на границе Херсонской области

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS на границе Херсонской области рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По его словам, американская установка была уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер». Как рассказал Василенко, именно этой HIMARS украинские войска могли нанести удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области в Херсоне в сентябре 2022 года.

Накануне, 5 марта, сообщалось о появлении первого с начала СВО видео уничтожения HIMARS. Где была сделана запись, не уточняется.

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      Марина Совина
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