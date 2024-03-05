Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:27, 5 марта 2024Экономика

Продажу акций «Киви» оспорили в суде

Лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в суде продажу акций АО «Киви»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в Арбитражном суде Москвы договор купли-продажи акций АО «Киви», согласно которому российские активы группы Qiwi приобрел за 23,75 миллиарда рублей бывший главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий иск подали в интересах кредиторов банка. Ответчиками по нему станут собственники кредитной организации — гонконгская Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi, а третьим лицом по делу выступает АО «Реестр», являющееся его реестродержателем.

Ранее в группа Qiwi высказывали сомнения в том, что обязательства по продаже Киви Банка будут выполнены покупателем в срок после отзыва лицензии. Согласно договору, если платежи не поступят вовремя, Qiwi сможет продать акции АО «Киви» по своему усмотрению.

Несколько дней назад стало известно, что сотрудники ФСБ проводят в Киви Банке доследственную проверку на предмет вывода за границу незаконно полученных денег. 21 февраля ЦБ РФ сообщил о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки уголовно наказуемых. Киви Банк систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указывал регулятор.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Три города Украины вошли в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы

      Поляки стали выдавать себя за украинцев и белорусов при получении штрафов

      Россиянин попытался заехать в квартиру на белом коне и получил выговор от жены

      На Украине отказались сравнивать свою оборону с Великой китайской стеной

      Разработаны жидкие кристаллы для роботов будущего

      В России учительница унизила школьника из-за «купленной за три копейки» одежды

      В ВСУ назвали необходимой проверку данных об использовании США F-35 на Украине

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      В Подмосковье после поступления младенца с переломами в больницу завели дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше