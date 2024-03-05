Продажу акций «Киви» оспорили в суде

Лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в суде продажу акций АО «Киви»

Лишившийся лицензии Киви Банк оспорил в Арбитражном суде Москвы договор купли-продажи акций АО «Киви», согласно которому российские активы группы Qiwi приобрел за 23,75 миллиарда рублей бывший главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий иск подали в интересах кредиторов банка. Ответчиками по нему станут собственники кредитной организации — гонконгская Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi, а третьим лицом по делу выступает АО «Реестр», являющееся его реестродержателем.

Ранее в группа Qiwi высказывали сомнения в том, что обязательства по продаже Киви Банка будут выполнены покупателем в срок после отзыва лицензии. Согласно договору, если платежи не поступят вовремя, Qiwi сможет продать акции АО «Киви» по своему усмотрению.

Несколько дней назад стало известно, что сотрудники ФСБ проводят в Киви Банке доследственную проверку на предмет вывода за границу незаконно полученных денег. 21 февраля ЦБ РФ сообщил о передаче силовикам данных о проведении операций, имеющих признаки уголовно наказуемых. Киви Банк систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указывал регулятор.