Раскрыты причины появления нездорового налета на языке

Налет на языке — обычное явление, однако когда его становится слишком много, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, заявила стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники Queen Nella Clinic Дзераса Черджиева. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала причины появления нездорового налета.

По словам Черджиевой, налет на языке может быть временным или постоянным, и его появление может быть связано с различными факторами. По ее словам, он может образовываться из-за неправильной гигиены полости рта, из-за чего на языке скапливаются бактерии и остатки еды. Устранить этот налет можно с помощью специального скребка для языка.

Также, как объяснила стоматолог, налет на языке появляется при недостаточном употреблении воды или из-за инфекции. «Некоторые грибковые или бактериальные инфекции, могут вызвать появление налета на языке. Если появляется боль, воспаление или дурной запах изо рта, рекомендуется обратиться к врачу», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Питание с большим количеством пряностей, спиртных напитков, чая и кофе, может оставлять налет на языке. Также он нарастает из-за заболевания органов пищеварения, нарушения секреторной и моторной функции ЖКТ, гастроэзофагеального рефлюкса, сахарного диабета или недостатка витаминов Дзераса Черджиева стоматолог-терапевт

«Необязательно все случаи налета на языке — признаки проблем со здоровьем, — рассказала Черджиева. — Однако, если вы обнаружили налет на языке, который не исчезает после изменения привычек гигиены полости рта или сопровождается беспокоящими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения при необходимости».

Ранее терапевт Зарема Тен назвала болезнь, указывающую на проблемы с иммунитетом. Она объяснила, что при появлении кандидоза, в том числе налета на языке, нужно обращаться к врачу.