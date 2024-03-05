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12:28, 5 марта 2024Забота о себе

Раскрыты причины появления нездорового налета на языке

Фото: Olga by Shefer / Shutterstock / Fotodom

Налет на языке — обычное явление, однако когда его становится слишком много, он может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, заявила стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники Queen Nella Clinic Дзераса Черджиева. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала причины появления нездорового налета.

По словам Черджиевой, налет на языке может быть временным или постоянным, и его появление может быть связано с различными факторами. По ее словам, он может образовываться из-за неправильной гигиены полости рта, из-за чего на языке скапливаются бактерии и остатки еды. Устранить этот налет можно с помощью специального скребка для языка.

Также, как объяснила стоматолог, налет на языке появляется при недостаточном употреблении воды или из-за инфекции. «Некоторые грибковые или бактериальные инфекции, могут вызвать появление налета на языке. Если появляется боль, воспаление или дурной запах изо рта, рекомендуется обратиться к врачу», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Питание с большим количеством пряностей, спиртных напитков, чая и кофе, может оставлять налет на языке. Также он нарастает из-за заболевания органов пищеварения, нарушения секреторной и моторной функции ЖКТ, гастроэзофагеального рефлюкса, сахарного диабета или недостатка витаминов

Дзераса Черджиевастоматолог-терапевт
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«Необязательно все случаи налета на языке — признаки проблем со здоровьем, — рассказала Черджиева. — Однако, если вы обнаружили налет на языке, который не исчезает после изменения привычек гигиены полости рта или сопровождается беспокоящими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения при необходимости».

Ранее терапевт Зарема Тен назвала болезнь, указывающую на проблемы с иммунитетом. Она объяснила, что при появлении кандидоза, в том числе налета на языке, нужно обращаться к врачу.

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      Вера Владзиевская
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