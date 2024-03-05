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15:49, 5 марта 2024Наука и техника

«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех»: начаты поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами «Гроза.04.К»

Фото: Alina Smutko / Reuters

В войска начаты поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица») «Гроза.04.К». Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает РИА Новости.

Изделие разработано и серийно производится научно-производственным предприятием «Квант» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). «Первая партия уже направлена в войска», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» уточнили, что разработка прошла необходимые проверки и испытания, в ходе которых были подтверждены заявленные технические характеристики изделия.

В феврале ТАСС сообщил, что первые партии дронов-камикадзе «Упырь» с тепловизионными камерами отправили в зону проведения специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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