Самолет Ил-212 создадут к 2026 году

Шойгу: опытный образец легкого транспортника Ил-212 создадут к концу 2026 года

Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-212 планируют создать к концу 2026 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — сказал министр на селекторном совещании.

Он отметил, что Ил-212 оснастят турбореактивными двигателями ПД-8. По словам Шойгу, новые самолеты заменят устаревающие транспортники Ан-26 и Ан-72. Ил-212 будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, а также простота обслуживания.

Министр добавил, что Ил-212 сможет использовать необорудованные грунтовые взлетно-посадочные полосы и эксплуатироваться в условиях арктических широт.

В феврале в «Ростехе» сообщили о начале производства лопаток из новейших жаропрочных никелевых сплавов для двигателей ПД-8 ближнемагистрального самолета SJ-100.

В октябре источник РИА Новости рассказал, что проект Ил-112В переработают и дадут ему новую маркировку — Ил-212. Установка двигателей ПД-8 над крылом обеспечит эксплуатацию нового самолета с грунтовых аэродромов.