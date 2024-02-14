Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:02, 14 февраля 2024Наука и техника

В России начали производство лопаток из жаропрочных сплавов для двигателя ПД-8

«Ростех» начал производство лопаток из жаропрочных сплавов для двигателя ПД-8

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России начали производство лопаток из новейших жаропрочных никелевых сплавов для двигателей ПД-8 ближнемагистрального самолета SJ-100. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что новые детали изготавливаются в литейном комплексе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», а сплавы для них разработаны в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ).

«Внедрить новые материалы в изготовление заготовок лопаток удалось без перестроения производственной цепочки. В дальнейшем эти сплавы, способные выдерживать необходимые нагрузки, могут использоваться при работе над новыми образцами газотурбинных двигателей», — сказал главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

В декабре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что самолеты SJ-100 с российским двигателем ПД-8 впервые взлетят в начале 2024 года.

В ноябре руководитель признал, что программа испытаний ПД-8 занимает больше времени, чем планировалось.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

      ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

      На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

      Создан предотвращающий опасный артрит препарат

      Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

      Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

      Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

      Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

      Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

      В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше