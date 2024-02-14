В России начали производство лопаток из жаропрочных сплавов для двигателя ПД-8

«Ростех» начал производство лопаток из жаропрочных сплавов для двигателя ПД-8

В России начали производство лопаток из новейших жаропрочных никелевых сплавов для двигателей ПД-8 ближнемагистрального самолета SJ-100. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что новые детали изготавливаются в литейном комплексе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», а сплавы для них разработаны в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ).

«Внедрить новые материалы в изготовление заготовок лопаток удалось без перестроения производственной цепочки. В дальнейшем эти сплавы, способные выдерживать необходимые нагрузки, могут использоваться при работе над новыми образцами газотурбинных двигателей», — сказал главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

В декабре глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что самолеты SJ-100 с российским двигателем ПД-8 впервые взлетят в начале 2024 года.

В ноябре руководитель признал, что программа испытаний ПД-8 занимает больше времени, чем планировалось.