Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами

Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в интервью YouTube-каналу «Без воды» оценила смену гражданства российскими фигуристами.

Она отметила, что не стала бы осуждать таких спортсменов. «Я уверена, что каждый из них благодарен этой стране. Представляешь, находится спортсмен на пике, в шаге от своей мечты. Это болезненная тема, каждый должен сам решить», — заявила она.

В декабре прошлого года исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.