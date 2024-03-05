Слуцкая высказалась об участии россиян в Олимпийских играх-2024

Ирина Слуцкая заявила, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду-2024

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась в интервью YouTube-каналу «Без воды» мнением об участии россиян в Олимпийских играх-2024.

Слуцкая заявила, что российским спортсменам нужно ехать в Париж. «Если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию», — сказала она.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.