В Германии оценили вероятность поставок Taurus Украине

Бербок о поставке Taurus ВСУ: у Украины есть право на самооборону

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок ракет Taurus Украине. Ее слова приводит телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Бербок оценила вероятность поставок Taurus Украине и напомнила, что Киев обладает право на самооборону.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — призвала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus. Он подчеркнул твердость этого решения и добавил, что он канцлер, поэтому принятое им решение «имеет силу».

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. В конце февраля Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок этого вида ракет Украине.