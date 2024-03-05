В США заявили о единстве Запада после скандала с утечкой беседы военных ФРГ

Кирби: Запад сохраняет единство и после скандала с утечкой беседы военных ФРГ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад сохраняет единство и после скандала с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил ФРГ о планировании ударов по Крымскому мосту. Слова Кирби приводит ТАСС.

По словам Кирби, западные работают вместе, чтобы поддерживать Украину. На регулярном онлайн-брифинге для журналистов он подчеркнул, что Германия занимается тем же.

«Немцы нарастили усилия, причем значимым образом. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с канцлером (ФРГ Олафом — прим. "Ленты.ру") Шольцем, который изыскивает способы поддержки Украины», — отметил чиновник.

Ранее главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных военных из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. В свою очередь, министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость ФРГ перед российскими спецслужбами.