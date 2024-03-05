Тренер ЦСКА одной фразой оценил поражение от «Локомотива» в матче Кубка Гагарина

Тренер Федоров заявил, что в матче с «Локомотивом» ЦСКА подвела дисциплина

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров оценил поражение от ярославского «Локомотива» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист фразой «нас подвела дисциплина» объяснил результат матча. Он назвал поражение отличным опытом для команды и заявил, что будет готовиться к четвертой игре с чистыми помыслами.

4 марта ЦСКА проиграл «Локомотиву» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме.

Таким образом, «Локомотив» повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Москве 6 марта.

