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22:31, 4 марта 2024Спорт

«Локомотив» повел в серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА

«Локомотив» победил ЦСКА в овертайте и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3:2 в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Даниил Бут, Георгий Иванов и Денис Алексеев. У армейцев голы забили форварды Павел Карнаухов и Михаил Григоренко.

Таким образом, «Локомотив» повел счет в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2-1. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Москве 6 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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