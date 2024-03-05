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09:30, 5 марта 2024Наука и техника

В России объяснили уникальность «Арматы»

Леонков: уникальность танка «Армата» заключается в необитаемом боевом модуле

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Особенность российского танка Т-14 «Армата» заключается в его компоновке с необитаемой башней и изолированной капсулой для экипажа. Уникальность машины объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Сейчас конструкция современных боевых танков фактически продолжение той, которая была разработана перед Второй мировой войной, то есть обитаемая башня, механик, боевое отделение и двигатель, что в дальнейшем просто совершенствовалось. "Армата" перевернул этот подход, потому что это первый основной боевой танк, в котором необитаемый боевой модуль автоматизированный, в нем больше нет экипажа. Теперь он находится в бронекапсуле и зоны боевой машины разделены таким образом этими бронированными капсулами, что позволяет повысить живучесть танка», — сказал он.

Эксперт отметил, что дополнительную защиту экипажа обеспечивает динамическая защита. По его словам, «Армата» способна вести огонь по выявленным целям в автоматическом режиме. Он подчеркнул, что автомат заряжания позволит выбирать снаряды в зависимости от типа цели.

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Ранее в марте доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев сообщил, что «Армата» выполняет роль руководителя на поле боя, который сможет передавать данные о целях другим машинам.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за своей высокой стоимости.

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      Даниил Иринин
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