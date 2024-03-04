Названы уникальные характеристики российского танка «Армата»

Военный эксперт Перенджиев назвал танк «Армата» руководителем на поле боя

Российский танк Т-14 «Армата» выполняет роль руководителя на поле боя, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об уникальных характеристиках боевой машины он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Танк Т-14 — это танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы. Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающим все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Эта система представляет собой единую систему управления боем. Она включает в себя 11 подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерии, ПВО и так далее», — отметил Перенджиев.

Также, по словам военного эксперта, эта система позволяет создать единую информационную сеть с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), средствами разведки и так далее.

«Этот танк может использоваться для разведки, для целеуказания и корректировки огня самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов. Также для целеуказания и корректировки танков Т-90», — перечислил он.

«Армата» — это определенный руководитель на поле боя. Этот танк — это некий условный пункт управления Александр Перенджиев военный политолог

Кроме этого, Перенджиев рассказал, что танк Т-14 способен запускать и собственный бортовой беспилотный аппарат разведки с обзорной радиолокационной станцией и инфракрасным прицелом.

«Одним словом, этот танк многофункциональный. Кстати, у него установлена активная защита, которая способна перехватывать даже противотанковые снаряды и ослеплять противотанковые управляемые ракеты. Очень много серьезных тактико-технических характеристик танка, которые позволяют его использовать и сам по себе, как весьма мощную боевую единицу, и как систему управления на поле боя», — отметил он.

Единственный минус — он дорогой. Танк Т-90 намного дешевле, чем танк «Армата». Поэтому Т-14 нет в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Александр Перенджиев военный политолог

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что отсутствие в зоне проведения СВО новейшего российского танка Т-14 «Армата» связано с тем, что эта машина слишком дорогая. Поэтому Вооруженным силам (ВС) России проще приобрести более дешевые варианты. При этом он уточнил, что Т-14 стоит на вооружении армии страны.