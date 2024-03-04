Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:16, 4 марта 2024Наука и техника

Названы уникальные характеристики российского танка «Армата»

Военный эксперт Перенджиев назвал танк «Армата» руководителем на поле боя
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» выполняет роль руководителя на поле боя, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об уникальных характеристиках боевой машины он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Танк Т-14 — это танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы. Танк оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающим все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия. Эта система представляет собой единую систему управления боем. Она включает в себя 11 подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерии, ПВО и так далее», — отметил Перенджиев.

Также, по словам военного эксперта, эта система позволяет создать единую информационную сеть с интеграцией различных видов связи, включая связь с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), средствами разведки и так далее.

«Этот танк может использоваться для разведки, для целеуказания и корректировки огня самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов. Также для целеуказания и корректировки танков Т-90», — перечислил он.

«Армата» — это определенный руководитель на поле боя. Этот танк — это некий условный пункт управления

Александр Перенджиеввоенный политолог

Кроме этого, Перенджиев рассказал, что танк Т-14 способен запускать и собственный бортовой беспилотный аппарат разведки с обзорной радиолокационной станцией и инфракрасным прицелом.

«Одним словом, этот танк многофункциональный. Кстати, у него установлена активная защита, которая способна перехватывать даже противотанковые снаряды и ослеплять противотанковые управляемые ракеты. Очень много серьезных тактико-технических характеристик танка, которые позволяют его использовать и сам по себе, как весьма мощную боевую единицу, и как систему управления на поле боя», — отметил он.

Единственный минус — он дорогой. Танк Т-90 намного дешевле, чем танк «Армата». Поэтому Т-14 нет в зоне проведения специальной военной операции (СВО)

Александр Перенджиеввоенный политолог
Материалы по теме:
«Львиная доля украинской техники уничтожается дронами» На Украине допустили отступление ВСУ из-за одного решения Путина
«Львиная доля украинской техники уничтожается дронами» На Украине допустили отступление ВСУ из-за одного решения Путина
26 декабря 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что отсутствие в зоне проведения СВО новейшего российского танка Т-14 «Армата» связано с тем, что эта машина слишком дорогая. Поэтому Вооруженным силам (ВС) России проще приобрести более дешевые варианты. При этом он уточнил, что Т-14 стоит на вооружении армии страны.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

      В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше