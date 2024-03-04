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10:49, 4 марта 2024Наука и техника

«Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

Чемезов: танк Т-14 «Армата» не используется ВС РФ в СВО из-за высокой стоимости
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Отсутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшего российского танка Т-14 «Армата» объяснил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что эта машина намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, однако на СВО использоваться не будет.

Чемезов пояснил, что Т-14 слишком дорогой, из-за чего Российской армии проще приобрести более дешевые варианты. При этом он уточнил, что Т-14 стоит на вооружении в армии страны.

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать

Сергей Чемезовгенеральный директор госкорпорации «Ростех»

Чемезов предложил альтернативу дорогой технике

По словам главы «Ростеха», армии проще будет купить и использовать танки Т-90. Он является основным боевым танком армии РФ и самым продаваемым в мире. Он стоит на вооружении многих стран.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Чемезов также подчеркнул, что сейчас нужны средства на создание новых вооружений.

Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому, если есть возможность купить более дешевые, почему нет

Сергей Чемезовгенеральный директор госкорпорации «Ростех»

Путин называл Т-90 лучшим танком в мире

Президент России Владимир Путин в феврале этого года назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. «[Об этом] и ребята наши говорят, танкисты. Да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники», — заявил он во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Аналогичное заявление в декабре 2023 года делал и Чемезов. По его словам, Т-90М «Прорыв» является лучшим из серийно выпускающихся и стоящих на вооружении танков в мире.

Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же «Прорыв» на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты

Сергей Чемезовгенеральный директор госкорпорации «Ростех»

Т-90М — это глубокая модернизация танка Т-90А. Усовершенствованная машина получила новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и цифровую систему управления огнем. Мобильность танка обеспечивает моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Наиболее эффективную технику России в зоне проведения СВО называл военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Основу наших танков составляют Т-72М, Т-90 "Прорыв". Также подошли танки Т-80, но они используются на второстепенных направлениях, где танки типа Т-62, Т-55 [используются] как артиллерийские системы для разрушения долговременных корневых сооружений противника», — перечислил специалист.

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Танк Т-14 «Армата» разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения («Уралвагонзавод»). Он был представлен в 2015 году на параде Победы вместе с другими изделиями на базе «Арматы».

Особенность его компоновки заключается в необитаемой башне: три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Боевая машина имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая способна применять новые управляемые ракеты дальностью до восьми километров.

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      Анастасия Алимпиева
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