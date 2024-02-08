Российский танкист более суток сдерживал атаки ВСУ. Он уничтожил десятки солдат противника, не допустив прорыва

Танкист Моисеев сутки сдерживал атаки ВСУ и уничтожил десятки солдат противника

Российский танк под управлением механика-водителя Николая Моисеева более суток сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря подвигу танкиста противнику не удалось прорваться в расположение российских войск.

По информации «Комсомольской правды», боец защищал позиции батальонно-тактической группы в наиболее прорывоопасных зонах. В ходе постоянных атак ВСУ Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника. «Благодаря отваге и смелости рядового, задача по обороне позиций была выполнена», — пишет издание.

Члены экипажа танка «Алеша» стали Героями России

В июле 2023 года экипаж российского танка совершил подвиг, в одиночку вступив в бой против восьми единиц бронетехники ВСУ. Машина под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попала под массированный артиллерийский обстрел, водитель-механик получил ранение, Баксиков эвакуировал его из боевой машины, передал медицинской группе и занял его место. Лейтенант Александр Леваков в свою очередь занял рабочее место командира танка и выдвинулся на помощь российскому мотострелковому полку. Он обнаружил противника и вступил в бой.

В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения. Они также эвакуировали поврежденный российский танк.

В августе президент Владимир Путин вручил экипажу золотые звезды Героев России. Он отметил, что бойцы достойны славы участников Курской битвы.

Среди мобилизованных оказалось 14 Героев

24 декабря Путин удивился поступку Героя России, который попросил танк Т-90 для своего экипажа.

Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно

Владимир Путин президент России

Ранее стало известно, что 14 военнослужащих из числа мобилизованных стали Героями России. «Призванные 300 тысяч человек по мобилизации, их с иронией называют "мобики". Они отлично воют. 14 Героев России», — заявил Путин.