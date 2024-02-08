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00:31, 8 февраля 2024Бывший СССР

Российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

«КП»: танкист Моисеев сутки сдерживал атаки ВСУ и не дал противнику продвинуться
Архивное фото

Архивное фото. Alexander Ermochenko / Reuters

Танкист ВС РФ Николай Моисеев сутки сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дал противнику прорваться в расположение российских войск. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, рядовой самоотверженно защищал позиции батальона в наиболее прорывоопасных зонах. Уточняется, что в ходе боев Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника. «Благодаря отваге и смелости рядового, задача по обороне позиций была выполнена», — пишет «КП».

В конце декабря танкисты ВС России уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций.

Ранее наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по ВСУ только с закрытых позиций.

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      Марина Совина
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