Российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

«КП»: танкист Моисеев сутки сдерживал атаки ВСУ и не дал противнику продвинуться

Танкист ВС РФ Николай Моисеев сутки сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дал противнику прорваться в расположение российских войск. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, рядовой самоотверженно защищал позиции батальона в наиболее прорывоопасных зонах. Уточняется, что в ходе боев Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника. «Благодаря отваге и смелости рядового, задача по обороне позиций была выполнена», — пишет «КП».

В конце декабря танкисты ВС России уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций.

Ранее наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по ВСУ только с закрытых позиций.