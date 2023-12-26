«Львиная доля украинской техники уничтожается дронами» На Украине допустили отступление ВСУ из-за одного решения Путина

В Киеве допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить, если украинская сторона не начнет развивать беспилотные системы, как это делает Россия. Об этом в интервью каналу «Украинская правда» заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2024 году страна произведет миллион беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эксперт заявила, что Путин взял под контроль производство дронов

Берлинская сообщила, что президент России Владимир Путин взял под личный контроль технологическое производство в стране. «Мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — заявила она.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Эксперт также отметила, что львиная доля украинской техники уничтожается именно ударными дронами. Кроме того, подчеркнула Берлинская, если Украина не начнет соответствовать России и развивать новые беспилотные системы, то ВСУ будут вынуждены отступить.

Президент России призывал нарастить производство БПЛА-камикадзе «Ланцет»

Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в августе этого года заявил, что необходимо наращивать производство новейших вооружений. «Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения», — сказал Путин, упомянув, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.

Чемезов в свою очередь отметил, что такая боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет» великолепно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

В том же месяце боец ВСУ с позывным Манул рассказал, что «Ланцет» является одной из главных угроз для украинской армии. Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — заявил военный. Отмечалось, что российский БПЛА эффективен против украинской бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет артиллеристам.