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04:32, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине допустили отступление ВСУ

Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская допустила отступление ВСУ. Об этом она сообщила в беседе с каналом «Украинская правда».

По ее словам, президент России Владимир Путин взял под свой контроль технологическое производство в стране. «Мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — сказала она.

Берлинская подчеркнула, что большая часть техники Вооруженных сил Украины была уничтожена именно ударными дронами. По ее мнению, если Украина не начнет соответствовать России и развивать новые беспилотные системы, то армии страны придется отступить.

Ранее Берлинская заявила, что Россия на фронте успешно развивает новые технологии роев дронов, в то время как Вооруженные силы Украины отстают в их использовании.
По ее словам, в настоящее время Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации.

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      Марина Совина
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