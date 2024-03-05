В России оценили защищенность «Арматы»

Сивков: активная защита «Арматы» может перехватить бронебойный снаряд

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» оснащен системой активной защиты, которая может перехватывать бронебойные снаряды. Возможности машины оценил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1».

По его словам, танк обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты и мощной артиллерийской части.

«Кроме того, он имеет встроенный беспилотник, который позволяет вести разведку и наносить удары. Система управления огнем позволяет вычислять траекторию полета снарядов и наносить по артиллерийской системе, которая выпустила снаряды, контрудары быстро, оперативно. Гарантированно уничтожает артиллерийскую систему», — сказал Сивков.

Эксперт добавил, что танк ориентирован на ведение сетецентрических войн с объединением участников боевых действий в единую сеть. «Армата» может передавать данные об обнаруженных целях нескольким танкам. Сивков отметил, что дальность боя Т-14 составляет 8 километров, а против танков и артиллерийских систем — до 15-20 километров. Он допустил, что «Армата» превосходит все западные танки.

Ранее в марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что танк «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за своей высокой стоимости.