Венгрия отказалась поддержать главного фаворита на пост генсека НАТО

Сийярто: Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия отказалась от поддержки кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО из-за его критики в адрес Будапешта. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Я могу сказать только одно: мы совершенно точно не можем поддержать выбор на пост генерального секретаря НАТО такого человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы венгерское правительство поддержало такую кандидатуру», — заявил Сийярто.

В октябре 2023 года премьер Нидерландов выразил заинтересованность в должности генсека НАТО, после чего его назвали главным фаворитом на выборах нового главы альянса. В поддержку его кандидатуры уже высказалось более 20 стран — членов НАТО.

Ранее Рютте часто критиковал политику Венгрии, а однажды призвал страну выйти из состава Евросоюза из-за принятия ею законов, нацеленных на борьбу с ЛГБТ-пропагандой (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено).