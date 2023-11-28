Бывшего премьера Нидерландов захотели видеть генсеком НАТО

France 24: экс-премьер Нидерландов Рютте стал фаворитом на выборах генсека НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является фаворитом на предстоящих в 2024 году выборах на пост генсека НАТО. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает телеканал France 24.

Как указали функционеры альянса, голландский экс-премьер опережает других кандидатов, претендующих на руководство военным блоком, в том числе эстонскую коллегу Кайю Каллас и главу МИД Латвии Кришьяниса Кариньша. Источники отмечают, что Рютте поддерживают военные и дипломаты из США, Великобритании, Германии и Франции.

«Он является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он ясно дал понять, что готов к этому, и его кандидатура пользуется широкой поддержкой», — приводит телеканал слова одного из собеседников.

При этом одной из возможных проблем, с которой может столкнуться Рютте, является победа на парламентских выборах в Нидерландах правого политика Герта Вилдерса, способного значительно изменить политический курс страны. «Если вы заявились после провала, вам сложнее привести аргументы в свою защиту», — заявил France 24 один из чиновников.

Ранее стало известно, что в Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах правой «Партии свободы» и их лидера Вилдерса. Основным тезисом предвыборной кампании его партии стала антимиграционная политика. В своей победной речи Вилдерс пообещал бороться с «цунами просящих убежище», обрушившимся на Нидерланды.