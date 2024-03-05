Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 5 марта 2024Забота о себе

Врач указал на провоцирующие деликатную проблему со здоровьем виды спорта

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Пауэрлифтинг, борьба, тяжелая атлетика и другие силовые виды спорта часто приводят к развитию геморроя, рассказал колопроктолог Алексей Винников. На этот факт врач указал в комментарии «Газете.ру».

По словам Винникова, у профессиональных спортсменов велик риск образования геморроя. Причем не только у тяжелоатлетов, но и у фигуристов и велосипедистов. Провоцирующим деликатную проблему со здоровьем фактором врач назвал то, что во время тренировок на мышцы тазового дна и низ живота оказывается чрезмерная нагрузка. Она, в свою очередь, может повлечь воспаление и даже выпадение геморроидальных узлов. Случается, что открывается и ректальное кровотечение, предупредил Винников.

Он обратил внимание россиян, что при геморрое необходимо следовать назначениям врача, иначе заболевание может обостриться, появятся боль, жжение и зуд.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Также врач назвал виды спорта, которые, напротив, снижают риск развития геморроя или сглаживают его течение. «Плавание и пилатес обеспечивают равномерную нагрузку на органы малого таза и способствуют снятию напряжения в области брюшной полости. А лечебная гимнастика, растяжка, бег и аэробика полезны для улучшения кровообращения в органах малого таза, оттока крови от нижних конечностей и профилактики варикоза вен, что в целом благоприятно влияет на самочувствие», — подытожил доктор Винников.

Ранее колопроктолог Андрей Буровский развеял мифы о геморрое. В частности, он опроверг убеждение, что это заболевание развивается исключительно у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Россияне сообщили о сбое у приложения «Тинькофф»

      Литва проведет крупнейшие военные учения с резервистами

      Первый MacBook на процессоре Apple признали устаревшим

      Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

      Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

      Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

      Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

      Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

      Ким Кардашьян снимется в триллере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше