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21:02, 22 февраля 2024Забота о себе

Врач развеял мифы о геморрое

Фото: Unsplash

Убеждение, что геморрой развивается в основном у людей с сидячим образом жизни, не имеет научного обоснования, рассказал колопроктолог ФНКЦ ФМБА России Андрей Буровский. В комментарии для издания aif.ru врач развеял и другие мифы о заболевании.

По словам доктора Буровского, долгое пребывание в положении сидя на самом деле может увеличить риск появления геморроя. Но также болезнь развивается и у спортсменов, особенно тяжелоатлетов. Это происходит из-за того, что при поднятии тяжестей напрягаются мышцы живота, повышается внутрибрюшное давление, что и провоцирует образование геморроя.

Для профилактики заболевания нужно менять положение тела во время работы, больше ходить пешком, подниматься по лестницам, а не пользоваться лифтом

Андрей Буровскийколопроктолог

Также не соответствует действительности миф о том, что главным симптомом геморроя является кровотечение во время похода в туалет, продолжил специалист. Он объяснил, что кровотечение может быть признаком других угрожающих жизни болезней. Поэтому при его появлении следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, он отметил, что мужчины и женщины сталкиваются с геморроем одинаково часто.

Геморрой лечится не только хирургически. При сильных кровотечениях, сильной боли или выпадении узлов действительно показано хирургическое вмешательство. Но в большинстве случаев достаточно консервативного лечения

Андрей Буровскийколопроктолог
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Напоследок колопроктолог предупредил, что в лечении геморроя нельзя использовать народные средства, так как их применение может усилить воспаление, привести к снижению иммунитета и повысить риски возникновения гнойных заболеваний.

Ранее проктолог Марьяна Абрицова рассказала, что перегретое сиденье автомобиля может стать причиной обострения геморроя. В то же время она отметила, что исследований, доказывающих, что горячее сиденье может стать причиной болезни, нет.

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      Алиса Дмитриева
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