В России отреагировали на атаку дронов на Курскую область

Депутат Чепа: Киев атакует промышленные объекты в России из-за неудач на фронте

Киев бьет по промышленным объектам в России из-за неудач на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на атаку дронов на Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Курской области.

«Они пытаются атаковать гражданские объекты, чтобы это приняло резонанс в России, чтобы получить какие-то весомые результаты. Мы знаем, что они предпринимают, чтобы атаковать Крымский мост. Наши средства ПВО успешно борются с этим. Практически все [дроны] сбивают, и они не долетают до своих целей», — сказал депутат.

При этом парламентарий отметил, что во время военного конфликта возможно все, и невозможно полностью избежать последствий атак и обстрелов.

6 марта глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области. В результате первого удара возник пожар, после второго последствий не было зафиксировано.

Представители предприятия сообщили, что для устранения пожара приехали экстренные службы. Производственный процесс не пострадал.

