Стала известна обстановка на комбинате под Курском после двух подряд атак дронов

Михайловский ГОК сообщил, что работает в штатном режиме после атак беспилотников

Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени Варичева в Железногорске Курской области после двух атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад горюче-смазочных материалов работает в штатном режиме. Об этом стало известно ТАСС из беседы с представителями пресс-службы предприятия.

Комментируя обстановку на территории ГОК, собеседник агентства сообщил, что экстренные службы проводят ликвидацию пожара. Производственный процесс на комбинате продолжается.

Ранее появились кадры пожара после второй подряд атаки беспилотника ВСУ на ГОК в Курской области. На кадрах видно, что горит одноэтажное здание, над которым поднимается дым.

Первый дрон ударил по комбинату утром 6 марта. Как рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. На кадрах с места происшествия видно, что конструкция получила сильные повреждения.

Через час после первой атаки Старовойт сообщил, что в Железногорске объявили ракетную опасность.