В российском регионе объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в городе запущена система оповещения населения. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, для чего подойдет коридор, ванная или кладовая. Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее в Железногорском районе Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) имени Варичева. Как рассказал Старовойт, загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. По его данным, местные жители не пострадали.

На кадрах с места происшествия видно, что верхняя часть конструкции сильно повреждена. Судя по записи, на месте работают пожарные. Небо над предприятием заволокло плотным черным дымом.