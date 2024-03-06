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10:50, 6 марта 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в городе запущена система оповещения населения. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, для чего подойдет коридор, ванная или кладовая. Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее в Железногорском районе Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) имени Варичева. Как рассказал Старовойт, загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. По его данным, местные жители не пострадали.

На кадрах с места происшествия видно, что верхняя часть конструкции сильно повреждена. Судя по записи, на месте работают пожарные. Небо над предприятием заволокло плотным черным дымом.

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      Константин Лысяков
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