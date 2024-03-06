Пожар после второй подряд атаки дрона ВСУ на комбинат под Курском сняли на видео

Mash опубликовал видео пожара после второй атаки на ГОК в Курской области

В сети появились кадры пожара, возникшего из-за второй подряд атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени Варичева в Железногорске Курской области. Снятое с территории предприятия видео опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно, как горит одноэтажное здание, над которым поднимается плотный дым. Оценить характер повреждений по имеющимся съемкам невозможно из-за их ракурса.

