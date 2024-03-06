Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 6 марта 2024Россия

Пожар после второй подряд атаки дрона ВСУ на комбинат под Курском сняли на видео

Mash опубликовал видео пожара после второй атаки на ГОК в Курской области

В сети появились кадры пожара, возникшего из-за второй подряд атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени Варичева в Железногорске Курской области. Снятое с территории предприятия видео опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно, как горит одноэтажное здание, над которым поднимается плотный дым. Оценить характер повреждений по имеющимся съемкам невозможно из-за их ракурса.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает дискомфорт». Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена из-за вдовы Навального

      Пожарный эксперт назвал сложности устранения последствий взрыва на ТЭЦ в Туве

      В Сумской области Украины рассказали о повреждении критической инфраструктуры

      47-летний петербуржец сел на бокал и оказался в шоковой операционной

      Матвиенко выступила против отправки в ДНР «опорочивших себя» деятелей культуры

      Пожар после второй подряд атаки дрона ВСУ на комбинат под Курском сняли на видео

      Губернатор подтвердил повторную атаку на предприятие в Курской области

      Военный автомобиль попал в ДТП под Петербургом

      По всей Украине была объявлена воздушная тревога

      В Белоруссии заметили признаки отрезвления западных стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше