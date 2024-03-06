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13:15, 6 марта 2024Мир

Главе МИД Германии напомнили о деде-нацисте после нападок на Россию

Вулин напомнил Бербок о ее деде-нацисте из-за нападок на Россию и Сербию
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии и лидер «Движения социалистов» Александр Вулин напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок о ее деде-нацисте после нападок в адрес России и Сербии. Об этом сообщает «Движение социалистов».

Бербок заявила, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно билось в Сараево в 1990 году. Вулин ответил, что это обозначает, что сербы сегодня имеют «такое же место в Европейском Союзе, как и россияне».

Далее он отметил, что неясно, написала ли министр иностранных дел свою речь сама, или же она скопировала слова своего деда-нациста.

«Поскольку дед-нацист защищал Европу от Советов, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», — сказал Вулин.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта.

В МИД ФРГ ответили, что министр не знала, что является внучкой полковника Вальдемара Бербока, который во время Второй мировой войны был активным сторонником идеологии нацистской Германии.

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      Лина Пивоварова
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