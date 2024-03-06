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00:58, 6 марта 2024Спорт

ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Vincent West / Reuters

Парижский ПСЖ на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со сетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе, у хозяев гол на счету Микеля Мерино. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал игру из-за травмы.

В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 2:0. По сумме двух встреч французская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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      Алексей Гусев
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