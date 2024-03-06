Россия оказалась между Катаром и Кувейтом в рейтинге самых сильных паспортов

В рейтинге самых сильных паспортов мира Россия заняла 94 место из 199

Согласно обновленному рейтингу самых сильных паспортов мира от Nomad Capitalist, Россия заняла 94 место из 199. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании.

Отмечается, что эту строчку Россия разделила с Боснией и Герцеговиной, обогнав ее лишь по числу доступных для поездок безвизовых направлений. Более того, РФ оказалась в рейтинге между Катаром и Кувейтом.

Компания оценивает не только свободу перемещения граждан по миру, но и условия проживания в конкретной стране. В частности, специалисты рассматривают особенности налогового режима в том или ином государстве, уровень жизни, возможность получить второе гражданство, восприятие граждан страны за рубежом, а также уровень свободы (слежка за гражданами, обязательное прохождение военной службы, свобода прессы и прочее).

В результате аналитики пришли к выводу, что лучше всего в 2024 году быть обладателем паспорта Швейцарии. На второй строчке расположилась Ирландия, а замкнула тройку лидеров Португалия.

Ранее турагент продал путевку в Турцию российской туристке с недостаточным сроком действия загранпаспорта и пошел под суд. Из-за этого действия россиянка лишилась отпуска. Согласно правилам въезда в республику, российский загранпаспорт должен быть действительным в течение по меньшей мере 120 дней с момента пересечения границы. Однако у путешественницы он заканчивался раньше.