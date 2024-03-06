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15:46, 6 марта 2024Путешествия

Россия оказалась между Катаром и Кувейтом в рейтинге самых сильных паспортов

В рейтинге самых сильных паспортов мира Россия заняла 94 место из 199

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

Согласно обновленному рейтингу самых сильных паспортов мира от Nomad Capitalist, Россия заняла 94 место из 199. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании.

Отмечается, что эту строчку Россия разделила с Боснией и Герцеговиной, обогнав ее лишь по числу доступных для поездок безвизовых направлений. Более того, РФ оказалась в рейтинге между Катаром и Кувейтом.

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Компания оценивает не только свободу перемещения граждан по миру, но и условия проживания в конкретной стране. В частности, специалисты рассматривают особенности налогового режима в том или ином государстве, уровень жизни, возможность получить второе гражданство, восприятие граждан страны за рубежом, а также уровень свободы (слежка за гражданами, обязательное прохождение военной службы, свобода прессы и прочее).

В результате аналитики пришли к выводу, что лучше всего в 2024 году быть обладателем паспорта Швейцарии. На второй строчке расположилась Ирландия, а замкнула тройку лидеров Португалия.

Ранее турагент продал путевку в Турцию российской туристке с недостаточным сроком действия загранпаспорта и пошел под суд. Из-за этого действия россиянка лишилась отпуска. Согласно правилам въезда в республику, российский загранпаспорт должен быть действительным в течение по меньшей мере 120 дней с момента пересечения границы. Однако у путешественницы он заканчивался раньше.

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      Фариза Бацазова
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