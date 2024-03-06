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12:56, 6 марта 2024Мир

Россия пригрозила США ударами по ядерным объектам в Северной Европе

Захарова: ядерные объекты США в Северной Европе будут законными целями России

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

При сценарии прямого конфликта России и НАТО ядерные объекты США, которые Белый дом может разместить в Северной Европе, будут законными целями для точечных ударов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные [военные] объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — объяснила Захарова.

Она также заявила, что с появлением в регионе ядерного оружия США безопасность Северной Европы «лишь пострадает, а не усилится».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб после официального вступления в должность заявил, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания». «Я бы начал с предпосылки, что у нас в Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания. Это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству [в Североатлантическом альянсе]», — отметил политик.

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      Виктория Кондратьева
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