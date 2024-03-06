В Армении заявили о невмешательстве Запада в отношения с Россией

Глава СБ Армении Григорян: Запад не требует от Еревана портить отношения с РФ

Запад не требует, чтобы Ереван портил отношения с Москвой, заявил секретарь Совбеза (СБ) Армении Армен Григорян на брифинге. Его слова передает ТАСС.

«Запад ничего нас не заставляет. Что касается отношений Армении и России, то они испортились не со стороны Армении», — заявил Григорян.

Ранее глава СБ сообщил, что Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из ереванского аэропорта Звартноц, подчеркнув, что позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Ереван, сам того не замечая, превращается в предмет западной забавы и орудие чужих геополитических интересов.