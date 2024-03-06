В Госдуму внесли проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

В ГД внесли проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

В Госдуму внесен законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания для тех, кто заключил контракт о военной службе в период проведения спецоперации. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС.

Ранее в Кремле заявляли, что фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции. Как пояснял Дмитрий Песков, основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».