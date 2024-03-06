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14:08, 6 марта 2024Мир

Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

Захарова: у России никогда не было планов по развязыванию конфликтов с НАТО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО. У России никогда не было и нет планов по развязыванию конфликтов и нападению на Украину и НАТО, передает ее заявление ТАСС.

«У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было. Это касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно», — сказала она, отметив, что именно в документах НАТО «коллективный Запад объявил Россию прямой угрозой».

По ее словам, «натовцам стоит уяснить», что агрессия со стороны Североатлантического альянса по отношению к России «без ответа не останется».

Захарова также подчеркнула, что при сценарии прямого конфликта России и НАТО ядерные объекты США, которые Белый дом может разместить в Северной Европе, будут законными целями для точечных ударов.

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