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00:44, 7 марта 2024Россия

Армению обвинили в желании разорвать отношения с Россией

Депутат Госдумы Затулин: Армения демонстративно рвет связи с Россией
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин обвинил Армению в желании разорвать отношения с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией. «Я думаю, Звартноцем дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри», — подчеркнул он.

Ранее глава Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что Армения запросила вывод пограничников ФСБ России из ереванского аэропорта Звартноц. По его словам, позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Ереван, сам того не замечая, превращается в предмет западной забавы и орудие чужих геополитических интересов.

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      Марина Совина
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