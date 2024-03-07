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20:30, 7 марта 2024Культура

Балерина Лиепа отреагировала на лишение ее гражданства Литвы

Лишенная гражданства Литвы Лиепа заявила, что сделала выбор, оставшись с Россией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, отреагировала на лишение ее гражданства балтийской республики. Ее цитирует РИА Новости.

По словам артистки, она сделала свой нравственный выбор, оставшись с Россией. «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента», — заявила она.

Лиепа также отметила, что «многое отдала Литве», но приходит время, когда надо делать выбор. «И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать?» — заключила балерина.

Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Илзе Лиепу гражданства страны. До этого с соответствующим предложением выступили Комиссия по делам гражданства и МВД балтийской республики.

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      Варвара Кошечкина
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