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15:54, 7 марта 2024Культура

Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято из-за слов артистки в поддержку России. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — заявил пресс-атташе литовского президента Ридас Ясуленис.

Ранее комиссия по делам гражданства Литвы предложила главе государства лишить известную балерину гражданства. До этого с таким предложением выступило МВД балтийской республики.

Сама Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.

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      Варвара Кошечкина
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