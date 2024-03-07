Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято из-за слов артистки в поддержку России. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — заявил пресс-атташе литовского президента Ридас Ясуленис.

Ранее комиссия по делам гражданства Литвы предложила главе государства лишить известную балерину гражданства. До этого с таким предложением выступило МВД балтийской республики.

Сама Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.