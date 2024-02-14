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13:06, 14 февраля 2024Культура

Президента Литвы попросят лишить балерину Лиепу гражданства

Комиссия по делам гражданства Литвы попросит лишить балерину Лиепу гражданства
Илзе Лиепа

Илзе Лиепа. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Комиссия по делам гражданства Литвы приняла решение предложить президенту страны Гитанасу Науседе лишить гражданства народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.

«Комиссия единогласно решила предложить президенту признать Илзе Лиепу утратившей литовское гражданство», — заявил председатель комиссии Пранас Жукаускас.

Ранее МВД Литвы выступило с предложением лишить гражданства известную балерину. «По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы», — говорилось в заявлении.

До этого Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.

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