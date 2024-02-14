Президента Литвы попросят лишить балерину Лиепу гражданства

Комиссия по делам гражданства Литвы попросит лишить балерину Лиепу гражданства

Комиссия по делам гражданства Литвы приняла решение предложить президенту страны Гитанасу Науседе лишить гражданства народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.

«Комиссия единогласно решила предложить президенту признать Илзе Лиепу утратившей литовское гражданство», — заявил председатель комиссии Пранас Жукаускас.

Ранее МВД Литвы выступило с предложением лишить гражданства известную балерину. «По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы», — говорилось в заявлении.

До этого Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.