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16:46, 7 марта 2024Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла правильную частоту смены программы тренировок

Новичкам посоветовали не менять программы тренировок в течение 12 недель

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Елена Соболь раскрыла правильную частоту смены программы тренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь отметила, что необходимость изменений зависит от возраста, опыта, цели и состояния здоровья. «Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — объяснила она.

Новичкам эксперт посоветовала не менять программы в течение как минимум 12 недель. Тем, кто тренируется больше года, Соболь рекомендовала вносить небольшие изменения в тренировочный процесс ежемесячно.

Ранее мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала комплекс упражнений с фитнес-резинками для тонкой талии. Она предложила делать обратную планку, боковую планку с диагональным касанием и «скалолаза».

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