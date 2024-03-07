Футболист-чемпион погиб в зоне СВО

Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО

Двукратный чемпион России по мини-футболу в составе московского «Динамо», бывший игрок сборной России Вячеслав Москаленко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

Обстоятельства и место гибели спортсмена не уточняются. Москаленко было 43 года.

На счету игрока три победы в Кубке и одна в Суперкубке России по мини-футболу. Также он провел 19 матчей в составе отечественной команды и забил десять мячей.

В феврале 2023 года в зоне СВО погиб российский серебряный призер чемпионата Европы 2010 года по карате, генеральный секретарь федерации киокушин-карате Сергей Увицкий. Отмечается, что он погиб при выполнении боевой задачи. Вступая в ряды Российской армии, Увицкий рассказывал, что многие спортсмены «искали возможность применять себя в спецоперации».