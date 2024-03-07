Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перейти в полномасштабную войну

Глава академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий допустил, что конфликт на Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе. Об этом он написал в своей статье «Тенденции изменения системы обеспечения военной безопасности государства в условиях новой геополитической карты мира» для журнала «Военная мысль».

Генерал заявил, что с окончанием СВО не закончится конфронтация России и Запада

Зарудницкий отметил, что причины кризиса отношений России и Запада не связаны с началом специальной военной операции (СВО) на Украине, а имеют более глубокие корни. Процесс конфронтации был запущен с расширением НАТО, объяснил генерал.

«Политика удушения России — это всерьез и надолго. Сегодняшнее противостояние гораздо острее, чем холодная война ХХ века. Запад сделал ставку не просто на сдерживание, а на уничтожение Российского государства в нынешнем виде», — считает Зарудницкий. Он также добавил, что конфликт на Украине сейчас не перерастает в прямое военное противостояние с НАТО только из-за наличия у России мощного ядерного потенциала.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В статье также говорится, что дальнейшее развитие событий трудно поддается прогнозу, однако не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников прокси-сил, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе.

Генерал отметил, что обстановка в регионах, которые имеют для России стратегическое значение, не менее сложная. Их конфликтный потенциал может привести к втягиванию России в новые вооруженные столкновения, отметил он. «Главная задача состоит в том, чтобы система военной безопасности была адекватной новой военно-политической и стратегической обстановке и новому статусу России», — заключил Зарудницкий.

Путин отвергал возможность войны России с НАТО

В декабре президент США Джо Байден заявил, что Россия может быть заинтересована в возможной войне с НАТО. Российский лидер Владимир Путин назвал эти утверждения полной чушью.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи — для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил он.

По его словам, вряд ли США с учетом перспектив мирового развития так уж заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют сегодня. Путин также сомневается, что это в национальных интересах самих США.

Заявление Байдена также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, глава России прокомментировал эти высказывания, но сам факт, что серьезные люди произносят это вслух, говорит об их отчаянном положении.