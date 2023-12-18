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16:12, 18 декабря 2023Мир

Лавров высказался о допущении Байденом атаки России на НАТО

Лавров: допущение Байденом и Остином атаки России на НАТО говорит об их отчаянии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Допущение президентом США Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином атаки России на НАТО говорит об их отчаянии. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Чушь вся эта, бредятина, которую произносит и Остин, и вот президенту Байдену подсунули такое выражение: "Мы должны за Украину сражаться до последнего украинца, иначе мы твердо знаем, [президент России Владимир] Путин после победы на Украине сразу возьмется за Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО"», — привел цитату министр.

По его словам, глава России прокомментировал эти высказывания, но сам факт, что серьезные люди произносят это вслух, говорит об их очень отчаянном положении.

Ранее Путин отреагировал на слова Байдена о возможной войне России с НАТО. По его мнению, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать ошибочную политику США на российском направлении.

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      Виктория Кондратьева
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