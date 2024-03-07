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04:41, 7 марта 2024Наука и техника

Популярность бесплатных ОС выросла

ArsTechnica: доля ОС Linux впервые превысила 4 процента

Фото: Unsplash

Аналитики Statcounter зафиксировали рост популярности операционных систем с открытым исходным кодом. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Согласно отчету Statcounter, в феврале 2024 года доля Linux на рынке настольных операционных систем достигла 4,03 процента. По словам специалистов, доля Linux впервые в истории превысила отметку 4 процента. Показания Statcounter основаны на данных от алгоритма, установленного на 1,5 миллионах веб-сайтов.

Журналисты отметили, что к ОС с открытым исходным кодом можно также отнести ChromeOS, которая основана на ядре Linux и имеет долю 2,26 процента. В этом случае доля Linux и родственных операционных систем превышает 6 процентов. В любом случае, популярность бесплатных систем для компьютеров в последнее время возрастает.

Глобально самой популярной операционной системой остается Windows, ее доля составляет 72,13 процента. На втором месте находится macOS, доля которой достигла 15,46 процента. В России доля Windows составляет 86,82 процента, macOS — 5,22 процента, Linux — 2,34 процента.

В середине февраля американская компания Google начала переманивать пользователей старых ПК, которые не поддерживают установку актуальной Windows. В корпорации предложили им бесплатную систему ChromeOS.

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      Андрей Ставицкий
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